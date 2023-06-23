В Омске школьника убило током

В Омске 16-летнего юношу убило током, когда он решил самостоятельно отремонтировать компьютер, не отключив его от сети. Об этом 23 июня сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по региону.

Тело подростка было обнаружено 22 июня в квартире на улице Батумской. По версии следствия, юноша пытался самостоятельно отремонтировать компьютер, не отключив его от сети, и в результате короткого замыкания произошел смертельный удар током.

«Следственными органами <...> возбуждено уголовное дело <...> по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

В конце апреля в Нижегородской области школьника убило током от оборванного провода линии электропередач. Восьмилетний мальчик коснулся провода во время прогулки и от полученных повреждений скончался на месте.