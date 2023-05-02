Первоклассник погиб от удара током от оборванного провода ЛЭП

В Нижегородской области первоклассника убило током от оставленного без присмотра оборванного провода линии электропередачи. Об этом 2 мая сообщается на сайте СК РФ.

Трагедия произошла 28 апреля в деревне Подрезово городского округа Бор. По данным следствия, восьмилетний мальчик коснулся оборванного провода во время дневной прогулки. В результате ребенок получил поражение электрическим током, которое оказалось смертельным. От полученных телесных повреждений первоклассник скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее, 13 апреля, на железнодорожной станции Горелый в Амурской области от удара током погиб 33-летний рабочий. Мужчина коснулся провода контактной сети. От полученных травм он скончался на месте.