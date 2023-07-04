Реклама
Прямой эфир
Армия
«Росатом» получит 300 млн рублей на закупку БПЛА для Северморпути
Армия
ВС РФ пресекли действия разведгруппы ВСУ на запорожском направлении
Общество
ВНИИ ГОЧС предупредил о возможном выбросе пепла вулканами Шивелуч и Эбеко
Мир
Количество бездомных в Нью-Йорке увеличилось на 18% за год
Армия
Экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили технику ВСУ под Красным Лиманом
Мир
Посольство РФ назвало ответным шагом ограничения против дипмиссии США
Мир
Не менее четырех человек погибли в результате стрельбы в Филадельфии
Мир
Неймара оштрафовали на $3,3 млн за создание пруда на своем участке
Армия
Российские танки уничтожили опорный пункт ВСУ под Угледаром
Армия
Лепс заплатил 1 млн рублей подбившему танк Leopard российскому бойцу
Мир
Зеленский сообщил о воздушном ударе по зданию СБУ в Сумах
Мир
Госдеп призвал граждан США воздержаться от поездок в Китай
Происшествия
Экстренное предупреждение объявили в четырех районах Колымы

Число жилых новостроек в крупных городах РФ снизилось на треть

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В первом полугодии 2023 года в Москве появилось на треть меньше новостроек, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом «Известиям» сообщили аналитики компании «Метриум».

Между тем в Санкт-Петербурге, по данным аналитической платформы bnMAP.pro, число проектов снизилось на 23%, в Казани — на 24%, в Уфе — на 35%, в Самаре — на 29%.

Как отметил управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов, одной из причин более редкого выхода на рынок новых жилых и апарт-комплексов является обвал спроса в конце 2022 года, когда многие девелоперы были вынуждены скорректировать планы из-за удорожания проектного финансирования.

Кроме того, сказалась возникшая угроза затоваривания. Застройщики аккуратнее выводили в продажу новые объемы, чтобы достичь восстановления баланса спроса и предложения.

В свою очередь основатель и совладелец группы «Родина» Владимир Щекин согласился с тем, что поиск новых площадок и разработка документации для них в прошлом году велись не так активно. И поскольку с момента покупки участка до запуска продаж проходит примерно от шести до двенадцати месяцев, сейчас мы видим снижение числа новых проектов.

Щекин добавил, что к дефициту предложения в ближайшее время это не приведет, так как в продаже сейчас находится максимальное количество новостроек и квартир.

Между тем коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев уточнил, что сегодня темпы выхода на рынок новых проектов сократились относительно периода пандемии, когда наблюдался ажиотажный спрос.

«Текущая тенденция является следствием стремления девелоперов восстановить баланс спроса и предложения, а не проявлением экономической нестабильности», — подчеркнул он.

Например, по его данным, в настоящий момент на первичном рынке Москвы представлено более 70 тыс. квартир и апартаментов, что на 39,3% больше в сравнении с прошлым годом.

«Затоваривания не произошло, но тем не менее сформировался так называемый рынок покупателя, что вынуждает девелоперов идти на коррекцию цен вниз и беспрецедентные скидочные акции. Разумеется, компании учитывают конъюнктуру и откладывают реализацию некоторых проектов. Кроме того, на ситуацию влияет повышение платы за ВРИ (вид разврешенного использования. — Ред.). В результате участки под строительство в столице значительно подорожали, что вынуждает многих девелоперов не создавать масштабные земельные банки, а искать выгодные варианты под конкретный перспективный проект», — подытожил Голев.

Пока все в дом: в России впервые за год упали цены на новостройки
Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение стоимости такой недвижимости

Накануне стало известно, что впервые с лета 2022 года в России упала стоимость квадратного метра первичного жилья — за последний месяц на 0,5%. Среди крупных городов максимальное снижение зафиксировано в Москве, Перми и Казани.

Как рассказали эксперты, изменения ситуации на рынке произошли из-за упавшего спроса на первичное жилье и конкуренции со вторичным рынком.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023