Число жилых новостроек в крупных городах РФ снизилось на треть

В первом полугодии 2023 года в Москве появилось на треть меньше новостроек, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом «Известиям» сообщили аналитики компании «Метриум».

Между тем в Санкт-Петербурге, по данным аналитической платформы bnMAP.pro, число проектов снизилось на 23%, в Казани — на 24%, в Уфе — на 35%, в Самаре — на 29%.

Как отметил управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов, одной из причин более редкого выхода на рынок новых жилых и апарт-комплексов является обвал спроса в конце 2022 года, когда многие девелоперы были вынуждены скорректировать планы из-за удорожания проектного финансирования.

Кроме того, сказалась возникшая угроза затоваривания. Застройщики аккуратнее выводили в продажу новые объемы, чтобы достичь восстановления баланса спроса и предложения.

В свою очередь основатель и совладелец группы «Родина» Владимир Щекин согласился с тем, что поиск новых площадок и разработка документации для них в прошлом году велись не так активно. И поскольку с момента покупки участка до запуска продаж проходит примерно от шести до двенадцати месяцев, сейчас мы видим снижение числа новых проектов.

Щекин добавил, что к дефициту предложения в ближайшее время это не приведет, так как в продаже сейчас находится максимальное количество новостроек и квартир.

Между тем коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев уточнил, что сегодня темпы выхода на рынок новых проектов сократились относительно периода пандемии, когда наблюдался ажиотажный спрос.

«Текущая тенденция является следствием стремления девелоперов восстановить баланс спроса и предложения, а не проявлением экономической нестабильности», — подчеркнул он.

Например, по его данным, в настоящий момент на первичном рынке Москвы представлено более 70 тыс. квартир и апартаментов, что на 39,3% больше в сравнении с прошлым годом.



«Затоваривания не произошло, но тем не менее сформировался так называемый рынок покупателя, что вынуждает девелоперов идти на коррекцию цен вниз и беспрецедентные скидочные акции. Разумеется, компании учитывают конъюнктуру и откладывают реализацию некоторых проектов. Кроме того, на ситуацию влияет повышение платы за ВРИ (вид разврешенного использования. — Ред.). В результате участки под строительство в столице значительно подорожали, что вынуждает многих девелоперов не создавать масштабные земельные банки, а искать выгодные варианты под конкретный перспективный проект», — подытожил Голев.

Накануне стало известно, что впервые с лета 2022 года в России упала стоимость квадратного метра первичного жилья — за последний месяц на 0,5%. Среди крупных городов максимальное снижение зафиксировано в Москве, Перми и Казани.

Как рассказали эксперты, изменения ситуации на рынке произошли из-за упавшего спроса на первичное жилье и конкуренции со вторичным рынком.