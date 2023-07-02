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Цены на новостройки в России упали впервые за год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Впервые с лета 2022 года в России упала стоимость квадратного метра первичного жилья — за последний месяц на 0,5%. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка недвижимости.

Среди крупных городов максимальное снижение зафиксировано в Москве, Перми и Казани, сказал директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Гендиректор VSN Realty Яна Глазунова подтвердила, что цены на новостройки в крупных городах России действительно показывают отрицательную динамику — в пределах 1%.

Как рассказали эксперты, в числе причин изменения ситуации на рынке — падение спроса на первичное жилье и конкуренция со вторичным рынком. И даже обычно более дорогая вторичка сейчас нередко оказывается дешевле сильно подорожавших новостроек.

Также корректировка цен связана с выходом новых проектов, стоимость квадратного метра в которых традиционно ниже, сказала заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Элина Ханнанова.

До конца года, по прогнозу Сергея Зайцева, цены на неликвидые проекты могут снизиться еще на 1–2%.

Пока все в дом: в России впервые за год упали цены на новостройки
Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение стоимости такой недвижимости

Читайте подробнее в эксклюзивном материале «Известий»: Пока все в дом: в России впервые за год упали цены на новостройки

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