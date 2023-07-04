Во II квартале 2023 года спрос на долгосрочную аренду квартир в России вырос на 10%. Об этом «Известиям» сообщили аналитики «Авито Недвижимости».

Как рассказали эксперты, по сравнению с I кварталом 2023 года сильнее всего интерес к таким объектам недвижимости повысился в Казани, Тюмени и Туле.

По сравнению с I кварталом 2023 года цены на долгосрочную аренду жилья в среднем по России не изменились, при этом за год (ко II кварталу 2022-го) они выросли на 19%. Аренда двухкомнатных квартир подорожала на 20%, до 30 тыс. рублей, трехкомнатных — на 18%, до 45 тыс. рублей, однокомнатных — на 11%, до 20 тыс. рублей. Для студий цена осталась прежней (20 тыс. рублей), сообщили эксперты.

«Уменьшение количества доступных предложений одновременно с ростом спроса говорит об оживлении и развитии рынка — люди активнее интересуются долгосрочной арендой квартир, а последние быстрее уходят» из экспозиции, причем такая тенденция прослеживается в динамике как за квартал, так и за год. Можно предположить, что люди стали чувствовать себя спокойнее относительно геополитических событий и легче принимают решения о смене жилья», — сказал руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

Спрос на долгосрочную аренду квартир за квартал вырос в 29 из 33 городов, попавших в исследование «Авито Недвижимости». Исключение составили Сочи (–6%), Севастополь (–5%), Киров и Симферополь. В последних двух спрос на аренду не изменился. В топ-7 по росту интереса посетителей платформы за квартал вошли Казань, Тюмень (+33% у обоих), Тула (+31%), Ростов-на-Дону (+22%), Нижний Новгород, Ярославль и Рязань (+20% у каждого), добавили специалисты.

Если сравнивать данные II квартала текущего года с информацией за первые три месяца 2023-го, то сильнее всего цены на долгосрочную аренду квартир выросли в Сочи (+43%) и Севастополе (+9%), что связано с началом отпускного сезона, сказали аналитики. В 20 из 33 городов, попавших в исследование «Авито Недвижимости», стоимость аренды за квартал не изменилась. Дешевле снять квартиры стало возможно в Ижевске (–6%), Казани, Иркутске и Санкт-Петербурге (–4%), отметили в компании.

Также специалисты рассказали, что самым дорогим городом для долгосрочной аренды квартир по итогам II квартала 2023 года остается Москва, в которой цены за год и квартал не изменились. В среднем здесь придется платить за квартиру 55 тыс. рублей в месяц. Благодаря росту цены за год (+11%) и за квартал (+43%) почти догнал столицу Сочи, в котором аренда стоит 50 тыс. рублей в месяц. Тройку самых дорогих городов замыкает Санкт-Петербург: в Северной столице снять жилье можно в среднем за 26 тыс. рублей в месяц. Дешевле всего долгосрочная аренда жилья в Кирове (12 тыс. рублей в месяц), Брянске (13 тыс. рублей в месяц), Ижевске, Ярославле, Ульяновске и Саратове (по 15 тыс. рублей в каждом), сообщили аналитики.

Накануне в федеральной компании «Этажи» рассказали «Известиям», что с начала года средняя стоимость 1 кв. м вторичного жилья в России выросла на 3,2%, за июнь рост составил 0,5%.

По данным аналитиков, за прошедший месяц на первом месте среди городов-миллионников России по динамике роста средней стоимости 1 кв. м вторичного жилья оказался Нижний Новгород, где она выросла на 1%. Второе место разделили Ростов-на-Дону, Омск и Челябинск с ростом 0,7%. Третье место — у Волгограда и Самары, где средняя стоимость вторичного жилья выросла на 0,6%.

В РФ впервые за год упали средние цены на новостройки. Одна из причин — конкуренция с рынком вторичного жилья. Как сообщают «Известия», повлияло на формирование цен и появление новых проектов.

Сильнее всего цены на новостройки снизились в Москве — на 0,8%. В Перми 1 кв. м нового жилья подешевел в среднем на 0,7%. Также в топ-5 вошли Казань, Краснодар и Тюмень. Там цены снизились на 0,5%, 0,4% и 0,3% соответственно. Однако ждать сильных скачков цен в ближайшем будущем не стоит, уверены эксперты. А в области постройки частных домов ценовая динамика, скорее всего, останется нулевой.