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Названы города с самым подорожавшим вторичным жильем

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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С начала года средняя стоимость 1 кв. м вторичного жилья в России выросла на 3,2%, за июнь рост составил 0,5%, рассказали «Известиям» в федеральной компании «Этажи».

«После введения ограничений на околонулевые ставки на первичном рынке спрос на готовое жилье стал расти, а вместе с ним и стоимость продажи. При этом средний уровень торга, на который идут собственники при продаже своих квартир, сохраняется на относительно высоком уровне — 4,6–5,1%», — рассказал директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

По данным аналитиков, за прошедший месяц на первом месте среди городов-миллионников России по динамике роста средней стоимости 1 кв. м вторичного жилья оказался Нижний Новгород, где она выросла на 1%. Второе место разделили Ростов-на-Дону, Омск и Челябинск с ростом 0,7%. Третье место — у Волгограда и Самары, где средняя стоимость вторичного жилья выросла на 0,6%.

Четвертое место — у Казани, Москвы и Санкт-Петербурга с ростом 0,5%. Также в десятке лидеров по росту Уфа (0,3%), Екатеринбург и Краснодар (0,2%), Новосибирск и Красноярск (0,1%). В аутсайдерах — Воронеж и Пермь, где средняя стоимость вторичного жилья снизилась на 0,1 и 0,4% соответственно, рассказали специалисты.

«На фоне ажиотажного спроса на новостройки последних лет и действия льготных ипотечных программ стоимость 1 кв. м вторичного жилья оказалась ниже, чем в новостройках, и сейчас рынок стремится восстановить нарушенный баланс, а относительно стабильный спрос на готовое жилье способствует этому, толкая цены вверх», — подытожил Зайцев.

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Ранее, 13 июня, в «Авито Недвижимости» сообщили «Известиям», что по итогам мая этого года средняя стоимость квартиры в новостройке в РФ составила 6,1 млн рублей — на 3% меньше, чем год назад, а также на 0,1% дешевле апреля 2023-го. Заметнее всего цены опустились в Калининграде (–19%, с 7 млн до 5,7 млн рублей), Севастополе (–15%, с 6,7 млн до 5,6 млн рублей) и Ульяновске (–13%, с 4,8 млн до 4,2 млн рублей).

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