«Российская креативная неделя» стартовала в Москве

Форум «Российская креативная неделя» открылся в столичном кластере «Ломоносов». Об этом рассказал корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Отмечается, что в этом году участие в работе площадки принимает и Национальная Медиа Группа.

В рамках мероприятия государственные представители встречаются с работниками креативных индустрий. Основные темы для обсуждений — финансовая и административная поддержка. Так, на полях форума рассматривают детали законопроекта о развитии креативного предпринимательства РФ, который депутаты обещают внести до конца весенней сессии.

«Я рассчитываю, что после таких бурных дискуссий мы все-таки постараемся прийти к единому общему знаменателю», — отметил первый заместитель председателя правительства Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

Между тем на пленарном заседании поднимаются вопросы креативного суверенитета, в частности ответная реакция медиабизнеса на геополитические реалии сегодняшнего дня. Речь идет главным образом о повышении качества контента.

Также на повестке дня воспитание кадров. К решению данной задачи НМГ подходит креативно: помимо того, что холдинг уже давно устраивает стажировки и мастер-классы для молодых профессионалов, теперь компания предлагает попробовать силы тем, у кого профильного медиаобразования нет.

«Мы объявляем кейс-чемпионат среди студентов немедийных вузов», — заявила генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

Большой интерес у посетителей Российской креативной недели вызывают лекции, в том числе на, казалось бы, узкопрофессиональные темы: от урбанистики креативных городов до объединения реальной физической культуры с киберспортом.

В рамках кластера «Ломоносов» активно продвигается тема связи творческих дисциплин и высоких технологий, но это лишь одна площадка. В то же время на ВДНХ Российская креативная неделя стартовала театральным фестивалем. Ожидаются и специальные кинопоказы, и автограф-сессии, и продолжение интенсивных обсуждений.

В этом году деловая часть Российской креативной недели проходит в ИНТЦ «Ломоносов» с 3 по 7 июля, фестивальная часть — на различных площадках Москвы в течение недели. В рамках деловой программы спикеры обсудят образ будущего креативных индустрий, креативный суверенитет, тренды в предпринимательстве, актуальные запросы рынков, конкурентоспособность отечественного продукта, а также кадровые вопросы для индустрий. Всего планируется более 100 мероприятий в рамках деловой программы.

3 июля глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на полях Российской креативной недели рассказал «Известиям», как закон о единых федеральных программах помогает соблюдать баланс в школьном образовании. По его словам, включение всех направлений в стандарты дает возможность готовить учителей под реализацию этих стандартов и организовывать повышение квалификации.