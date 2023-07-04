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Власти Венгрии объяснили нежелание одобрять заявку Швеции в НАТО

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Стокгольм регулярно оскорблял народ Венгрии и государство в целом, а вносить споры в НАТО «нежелательно». Так объяснили «Известиям» в пресс-службе парламентской группы правящей партии «Фидес» тот факт, что Будапешт до сих пор не одобрил заявку Швеции на вступление в альянс.

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И зачем Будапешт отложил решение по Швеции

«В последние годы представители шведского правительства регулярно оскорбляли и венгерских избирателей, и Венгрию в целом. Нежелательно вносить споры между странами в НАТО», — рассказали там.

Как отметили в «Фидесе», Венгрия ожидает, что «причастные развеют опасения» парламента, после чего большинство политиков смогут проголосовать за присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу.

Стокгольм и Хельсинки подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, однако их членство затягивалось. В итоге 4 апреля официально присоединилась к блоку лишь Финляндия. Сейчас заявку Швеции не одобрили лишь Венгрия и Турция.

При этом 11–12 июля в Вильнюсе пройдет саммит Североатлантического альянса, на котором планировалось принять королевство в блок.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

НАТО ли еще будет: власти Венгрии назвали условие одобрения заявки Швеции

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