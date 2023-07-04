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Правозащитники попросили разобраться в истории с обманутыми подростками

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Правозащитники вступились за владимирских подростков, которые оказались втянуты в схему с дроперством — мошенники повесили на них долг в 30 млн рублей. Уже третий год их родители пытаются отстоять детей, ведь именно их банк требует вернуть деньги.

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Мошенники объясняли подросткам, что нужно перевести крупный выигрыш в казино или большое наследство, но мешают установленные банками лимиты. В качестве компенсации за хлопоты пообещали вознаграждение. После получения средств подростки должны были незамедлительно произвести платежи в меньших суммах на карты также подростков. Получатели снимали деньги в несколько приемов и передавали кураторам, а те уже относили пачки купюр организатору аферы, его следы теряются.

Фактического поступления средств на счета подростков не было. Позиция Сбербанка состоит в том, что приходили запросы на пополнение счетов несовершеннолетних клиентов. Но между отображением денег в на счете и фактическим их поступлением проходит некоторое время. Остаток по счету увеличился на указанную сумму, однако зачисления средств не произошло. Поэтому, объясняли в Сбербанке, перечисления, сделанные подростком далее, осуществлялись за счет технического овердрафта — в системе произошел технический сбой. А так как клиент не сообщил, что деньги ему пришли по ошибке, Сбер рассматривает это как необоснованное обогащение, поэтому и потребовал у вовлеченных в эту схему, вернуть деньги.

«Многие смирились, устроились на работу и потихоньку выплачивают долг. Не все родители обратились и в правоохранительные органы», — отметила мама одной из пострадавших девушек Дарья С. в разговоре с «Известиями».

Некоторые родители, проиграв суды первых инстанций, опустили руки, но Дарья продолжает бороться, пытаясь опротестовать решения в пользу Сбербанка, направляя письма в Генпрокуратуру и СК. Обратилась она со своей историей в фонд «За права заемщиков», который направил письма по этой ситуации в Генпрокуратуру, МВД и ЦБ.

«Когда «технический» овердрафт, превышающий все разумные пределы, происходит у группы подростков, взаимосвязанных кругом общения, — это должно навести на мысль о не случайности происходящего. Очевидно, что в структуре банка был сотрудник или взлом системы, который этому овердрафту поспособствовал. А служба безопасности банка, обязанная предотвращать подобные ситуации со своей задачей не справилась», — предположила эксперт проекта «За права заемщиков» и куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова.

Подробней читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Платеж долгом красен: ГП, МВД и ЦБ просят разобраться в истории с обманутыми подростками

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