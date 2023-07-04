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Эксперт рассказал о подрыве наступательного потенциала ВСУ

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Фото: РИА Новости
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к новому этапу наступления, однако постоянные российские удары по пунктам управления и складам боеприпасов серьезно снижают их боевое потенциал, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

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«Противник, конечно, готовился: завозил средства, технику, боеприпасы, и пытался разместить их на такой дальности, чтобы обеспечить беспрерывное снабжение во время этого наступления свои бойцам», — рассказал он.

По его словам, от российской разведки сложно что-либо спрятать в зоне 30–40 км от линии боевого соприкосновения. Поэтому российские подразделения выявили цели, подождали, пока ВСУ накопят там технику, боеприпасы, и ударили. Тем самым подорвали возможность для наступления украинских боевиков.

«Чем дольше они оттягивают наступление, тем лучше мы работаем по их складам и центрам управления. То есть мы обескровливаем противника до того, как он начнет наступать. Соответственно мы сорвем это наступление, противник понесет еще большие потери», — пояснил эксперт.

Вооруженные силы России 3 июля нанесли по пунктам управления и складам боеприпасов ВСУ. По данным российского Минобороны, в районе населенного пункта Дылеевка ДНР поражен пункт управления 28-й механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, в районах населенных пунктов Успеновка, Малокатериновка и города Орехов Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Еще по одному складу боеприпасов уничтожено в Харьковской и Херсонской областях.

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