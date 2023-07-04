Эндокринолог дала советы по избавлению от «пивного живота»

Врач-эндокринолог Зухра Павлова указала на опасность «пивного живота» для здоровья, а также рассказала, как от него избавиться.

В беседе с Pravda.Ru в понедельник, 3 июля, специалист отметила, что многие мужчины считают так называемый пивной животик «подушкой солидности», однако ожирение влечет за собой инфаркт миокарда, инсульт, метаболический синдром и сахарный диабет, то есть «неизбежную инвалидизацию».

Врач предупредила, что талия более 94 см считается опасным абдоминальным ожирением. Людям с такой проблемой следует посетить эндокринолога и сдать анализы на общий тестостерон, эстрадиол, дигидротестостерон, пролактин, инсулин, глюкозу, гликированный гемоглобин, а также общий анализ крови. Для мужчин старше 45 лет еще предусмотрен анализ ПСА общий и свободный.

Для того чтобы избавиться от висцерального жира, Павлова посоветовала отжимания и приседания каждые три часа, а также прогулки пешком в быстром темпе. Помимо этого, по словам врача, необходимо следить за рационом — в частности, забыть про пончики, пирожные, пиццу и бургеры, а также снеки и майонез. Также необходимо исключить алкоголь.

В конце мая семейный врач Татьяна Захарова рассказала, что «пивной живот» может спровоцировать различные хронические воспаления, опасные прежде всего тем, что они могут ударить по иммунной системе, отмечает телеканал «360». Она добавила, что зачастую лишний вес провоцирует развитие таких опасных заболеваний, как сахарный диабет и проблемы с сердцем.

В мае прошлого года к.м.н., врач Андрей Демин выразил мнение, что единственным способом избавиться от «пивного живота» является отказ от пива, отмечает НСН. По его словам, при отказе от пива снизится и аппетит, так как во время его потребления человек, как правило, много закусывает, пишет сайт kp.ru.

Ранее сомелье Штефан Хилбрандт развеял миф о причине появления «пивного живота». По его словам, большую роль играет то, что специфическая пивная горечь разжигает аппетит. Соответственно, не столько употребление пива приводит к «пивному животу», сколько закуски, которые едят с ним. Он посоветовал выбирать закуски к напитку, отталкиваясь от его сорта. К светлому пиву подойдет выдержанный сыр гауда, а к темным сортам — шоколад со вкусом чили, отмечает телеканал «Звезда».

В 2018 году специалисты из немецкого Университета Эрлангена — Нюрнберга выявили положительное воздействие на здоровье человека двух веществ, входящих в состав пива. Речь идет о содержащихся в хмеле ксантогумоле и изо-альфа-горьких кислотах, сообщает RT. Первый помогает избежать ожирения печени, а также уничтожает раковые клетки и препятствует набору веса, а изо-альфа-горькие кислоты могут сдерживать развитие поражений печени, положительно влиять на обмен глюкозы и метаболизм жиров. Ученые подчеркнули, что однозначно положительный эффект могут оказывать только безалкогольное пиво, а также другие продукты с хмелем.