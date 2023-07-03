В Екатеринбурге произошел сход грузовых вагонов. Об этом 3 июля сообщила Уральская транспортная прокуратура.

Отмечается, что сошли два грузовых вагона на подъездных путях к станции Керамик Свердловской железной дороги.

Пострадавших в результате инцидента нет, движение поездов не приостановлено.

«С целью координации действий правоохранительных органов на место выехал заместитель Свердловского транспортного прокурора. Транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка соблюдению работниками железнодорожного транспорта законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее, 2 июля, три вагона и локомотив сошли с рельсов на железнодорожном перегоне в Приморье. Транспортная прокуратура Находки 3 июля начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта после инцидента.