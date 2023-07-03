Прокуратура Находки начала проверку по факту схода локомотива с путей в Приморье
Транспортная прокуратура Находки начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта после схода локомотива и вагонов грузового поезда на путях общего пользования в Приморском крае. Об этом 3 июля сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Отмечается, что в рамках проверки будет дана оценка содержанию путевого хозяйства и подвижного состава, действиям локомотивной бригады, а также порядку проведения аварийно-восстановительных работ.
«По предварительным данным, повреждены верхнее строение пути и опоры контактной сети. В настоящее время проводятся восстановительные работы», — отмечено в Telegram-канале ведомства.
Также указано, что в связи с происшествием пришлось задержать пригородный электропоезд сообщением Фридман — Владивосток, также ожидается задержка грузовых поездов.
ЧП произошло накануне в 21:46 (14:46 мск) на перегоне Анисимовка — Тигровый двухпутного электрифицированного участка Смоляниново — Партизанск. С рельсов сошли три грузовых вагона и локомотив. При этом локомотив и один из вагонов опрокинулись набок.
3 июля в пресс-службе Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) сообщили, что движение на пострадавшем перегоне в Приморье открыто по четному пути. Известно, что попавший в аварию локомотив был четырехсекционный. В ходе происшествия сошли с рельсов и опрокинулись все секции, а также опрокинулся вагон с углем.