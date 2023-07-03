В Приморье три вагона и локомотив сошли с рельсов
Три вагона и локомотив сошли с рельсов на железнодорожном перегоне в Приморье, движение уже открыто. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) в понедельник, 3 июля.
Сход произошел накануне в 21:46 (14:46 мск) на перегоне Анисимовка — Тигровый двухпутного электрифицированного участка Смоляниново — Партизанск. Для ликвидации последствий на место происшествия направили восстановительные поезда станций Партизанск и Первая речка. На перегоне продолжаются восстановительные работы.
«3 июля 2023 в 7:33 по местному времени (00:33 мск) на перегоне Анисимовка — Тигровый двухпутного электрифицированного участка Смоляниново — Партизанск ДВЖД открыто движение по четному пути», — передается сообщение ДВЖД в Telegram-канале АО «Экспресс Приморья».
Ранее, 29 июня, в Москве на станции Бирюлево сошел с рельсов грузовой состав. Инцидент произошел на Касимовской улице.