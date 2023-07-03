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США 14 раз за сутки нарушили меморандум по безопасности полетов в Сирии

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Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth
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Коалиция США 14 раз нарушила меморандум о безопасности полетов в Сирии. Об этом 3 июля заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

«За сутки зафиксировано 14 случаев нарушения меморандума о взаимопонимании между Минобороны РФ и минобороны США от 20 октября 2015 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов так называемой международной антитеррористической коалицией, возглавляемой США», — заявил он на брифинге.

Также Гуринов сообщил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации были зафиксированы два обстрела со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в РФ) в Идлибе и Латакии.

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Накануне стало известно, что шесть тактических истребителей Военно-воздушных сил Израиля нанесли авиаудары десятью ракетами в Сирии. В результате авиаударов был нанесен материальный ущерб, жертв и пострадавших нет.

Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с 1948 года, когда была провозглашена независимость израильской земли. В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал часть Голанских высот, принадлежащих Сирии с 1944 года.

В 1981 году израильский парламент в одностороннем порядке утвердил над ними суверенитет Израиля. Периодически стороны осуществляли попытки достичь мира, но безуспешно.

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