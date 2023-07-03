Глава Ростова озвучил сумму ущерба от действий ЧВК «Вагнер»

Ущерб от действий ЧВК «Вагнер» в городе составил 92,5 млн рублей. Об этом заявил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко в понедельник, 3 июля, в беседе с «РИА Новости».

По его словам, военная техника повредила 12 тыс. кв. м дорожного полотна и 210 кв. м тротуара, пострадали стрелки трамвайных путей.

Ростовская мэрия отчиталась, что восстановительные работы полностью завершены, они обошлись в 28,8 млн рублей. Там также подтвердили, что пострадало пять единиц специализированной коммунальной техники и на ее восстановление, предварительно, необходимо 63,7 млн рублей.

При этом окончательную сумму восстановительных работ озвучат после их полного завершения.

Попытка вооруженного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина против властей России и руководства Минобороны РФ произошла 23 июня. Утром 24 июня президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой в течение дня проводил переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории РФ. После этого был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК. Пригожину было предоставлено право уехать на территорию Белоруссии.