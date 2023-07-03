Вильфанд объяснил аномально дождливую погоду на юге России

Аномально дождливая погода на юге России, в том числе на Северном Кавказе и в Краснодарском крае, связана с синоптическими условиями, а не с изменениям климата. Об этом корреспонденту «Известий» 3 июля рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, к обильным дождям в этих регионах привели ярко выраженные фронтальные разделы: с севера перемещались холодные воздушные массы, а с юга — тропический воздух.

«Зона раздела между двумя воздушными массами с разными свойствами, физическими и температурными, обусловила фронтальный раздел. И постоянное перемещение теплого воздуха по периметру этих фронтов», — рассказал Шувалов.

При этом, он обратил внимание, что такая погода несвойственна для данных регионов, однако аналогичная ситуация наблюдается уже третий год подряд.

Как рассказал синоптик, вторя половина лета в указанных регионах ожидается более комфортная. По его словам, эти фронтальные разделы уходят на юг, в результате чего уже сейчас температура воздуха там поднялась до +32…+34 градусов.

23 июня Вильфанд рассказал, что на юг России пришла комфортная погода, благодаря чему хорошо прогрелась вода на черноморском побережье. В Крыму, по его словам, очень рано начался купальный сезон: вода в Феодосии и Евпатории прогрелась уже до +22 градусов, в Алуште — до +23 градусов.