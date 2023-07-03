Новая Зеландия первой в мире запретила пластиковые пакеты в магазинах

Новая Зеландия стала первой страной, в которой полностью запретили пластиковые пакеты в магазинах. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает BBC News.

С 2019 года в стране существовал запрет на большие пакеты навынос, куда покупатели упаковывали товары после покупки. Теперь запрет был расширен и на тонкие пакеты для хранения фруктов и овощей. Этот шаг, вступивший в силу в субботу, 1 июля, является частью более широкой правительственной кампании против одноразового пластика.

«Новая Зеландия производит слишком много отходов, слишком много пластиковых отходов», — заявила заместитель министра окружающей среды Рэйчел Брукинг.

Ожидается, что эта инициатива предотвратит использование 150 млн пластиковых пакетов в год.

Ранее, 26 мая, стало известно, что во время проведения летних Олимпийских игр 2024 года в Париже будет запрещено использование одноразового пластика. Спонсор соревнований Coca-Cola будет распространять свою продукцию в многоразовых стеклянных бутылках и через более чем 200 кулеров с газированной водой.