Гендиректор «ВКонтакте» и вице-президент VK по технологиям покинут компанию
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- Гендиректор «ВКонтакте» и вице-президент VK по технологиям покинут компанию
Генеральный директор социальной сети «ВКонтакте» Марина Краснова и вице-президент VK по технологиям и разработке, технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь покинут компанию. Об этом 3 июля сообщила пресс-служба VK.
«Краснова и Тоболь приняли решение покинуть компанию и заняться собственным проектом», — говорится в сообщении.
С 3 июля управление «ВКонтакте» будет осуществлять управляющая команда. В ее состав представители топ-менеджмента VK и менеджмента «ВКонтакте». Команда будет отвечать за операционные процессы, принятие стратегических решений и развитие новых направлений социальной сети.
Ранее, 28 июня, сообщалось, что компания VK приобрела права на долгосрочную аренду штаб-квартиры «ВКонтакте» в Доме Зингера в Санкт-Петербурге.