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Туризм
Большинство россиян в июле выбрали отдых в Абхазии, Крыму и на Кубани

Большинство россиян в июле выбрали отдых в Абхазии, Крыму и на Кубани

АТОР: в июле большинство россиян отправились на отдых в Абхазию, Крым и на Кубань
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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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В июле этого года россияне в наибольшей степени предпочли отдых в Абхазии, Крыму и на Кубани. Результаты исследования привела 3 июля Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«По объему забронированных туров на первом месте — Краснодарский край, далее — Абхазия, мы ее относим к зоне внутреннего туризма, и третье — Крым, несмотря на некоторое снижение по сравнению с прошлым годом», — приводит пресс-служба слова вице-президента АТОР Сергея Ромашкина.

Так, 40% бронирований туров приходятся на Краснодарский край, среди которых почти половину составляют поездки в Сочи и больше четверти — в Анапу. В Абхазию приняли решение отправиться 10–15%. Крым выбрали 5–7%.

По словам Ромашкина, прирост отдыхающих в Анапу составил 10–15% в сравнении с прошлым годом.

«Анапа — это своего рода «перехватывающая туристическая парковка», которая сейчас «отбирает» туристов как у Крыма, так у Геленджика и Сочи. Стратегическое положение Анапы в этом плане уникально», — заключил он.

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