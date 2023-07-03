Большинство россиян в июле выбрали отдых в Абхазии, Крыму и на Кубани

В июле этого года россияне в наибольшей степени предпочли отдых в Абхазии, Крыму и на Кубани. Результаты исследования привела 3 июля Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«По объему забронированных туров на первом месте — Краснодарский край, далее — Абхазия, мы ее относим к зоне внутреннего туризма, и третье — Крым, несмотря на некоторое снижение по сравнению с прошлым годом», — приводит пресс-служба слова вице-президента АТОР Сергея Ромашкина.

Так, 40% бронирований туров приходятся на Краснодарский край, среди которых почти половину составляют поездки в Сочи и больше четверти — в Анапу. В Абхазию приняли решение отправиться 10–15%. Крым выбрали 5–7%.

По словам Ромашкина, прирост отдыхающих в Анапу составил 10–15% в сравнении с прошлым годом.

«Анапа — это своего рода «перехватывающая туристическая парковка», которая сейчас «отбирает» туристов как у Крыма, так у Геленджика и Сочи. Стратегическое положение Анапы в этом плане уникально», — заключил он.

Ранее, 18 июня, сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал, что самым популярным направлением для семейных поездок по России среди опрошенных россиян стали: Санкт-Петербург, Адлер, Москва, Эсто-Садок, Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Анапа, Калининград и Владивосток. Чаще всего туристы с детьми выбирают объекты размещения без звезд (апартаменты, гостевые дома и хостелы, их на июль забронировали в 41,6% случаев), на долю трехзвездочных отелей приходится 30,7% заказов, а четырехзвездочных — 18,7%.