Более 30% опрошенных россиян хотят завести экзотическое животное

Экзотическое животное хотят завести 32% опрошенных россиян, следует из исследования экспертов «CберМаркетинга» и медиахолдинга Rambler & Co, с которым ознакомились «Известия» 4 июля.

«Енота готовы взять 3%, обезьяну — 3%, сервала — 3%, лису фенек — 3%. Еще по 2% хотели бы в качестве питомца иметь геккона, шиншиллу, белку-летягу, капибару. А вот змею, хамелеона, лемура, скорпиона, игуану выбрали еще по 1%. Остальные 7% предпочли бы другое экзотическое животное», — отметили аналитики.

При этом в текущем году 7% респондентов впервые завели питомца, а 23% взяли дополнительно еще одно домашнее животное.

Из них большинство (53%) завели кошку, 31% — собаку. Хорька решили поселить дома 3%, и столько же (3%) — хомяка или морскую свинку.

Как уточнили эксперты, чаще всего россияне приобретали питомцев из-за желания их детей (35%). Еще 30% не хватало раньше верного друга.

29 июня сообщалось, что первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат «Единой России» Владимир Бурматов подготовил законопроект с поправками в КоАП РФ, согласно которому домашних и диких животных будут изымать у владельцев за жестокое обращение. При этом парламентарий уточнил «Известиям», что запрет на проживание диких зверей в домашних условиях прямо прописан в законе, но нет механизма конфискации.

Как пояснили в комитете по экологии, в настоящее время вынесение наказания за жестокое обращение с животным относится к компетенции правоохранительных органов. За это человек может получить штраф до 80 тыс. рублей или в размере зарплаты или другого дохода за период до шести месяцев. Либо виновному могут быть назначены обязательные работы на срок до 360 часов или исправительные работы на срок до одного года. Также ему может грозить ограничение свободы до одного года, арест до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет.