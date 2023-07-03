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Большинство россиян отправится в путешествие на автомобиле этим летом

Исследование: большинство россиян отправится в путешествие на автомобиле этим летом
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Фото: Global Look Press/Silas Stein
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По итогам опроса, проведенного среди 5,5 тыс. жителей России, которые имеют водительские права, стало известно, что большинство автомобилистов этим летом запланировали путешествие на автомобиле на расстояние более 100 км. Об этом 3 июля рассказали аналитики «Авито Авто».

Как выяснилось, 15% опрошенных готовы проехать с одного конца страны до другого. Еще 47% водители готовы проехать несколько соседних областей, 38% могут проехать несколько соседних городов одного региона.

82% участников опроса отправятся в путешествие с семьей или партнером, 11% поедут с друзьями, 6% будут путешествовать в одиночестве. Как правило, мужчины чаще планируют путешествие с друзьями (14%) или одни (8%).

У респондентов в возрастной группе от 18 до 24 лет чаще остальных страт планируют путешествия с друзьями (19%). Примечательно, что жители Северо-Кавказского федерального округа чаще всего планируют путешествие с друзьями (19%) по сравнению с представителями других федеральных округов.

Большинство респондентов перед поездкой на большие расстояния проверяют технические жидкости и масло (58%), наличие запасного колеса (56%), состояние шин, подвески, тормозной системы и рулевого управления (53%).

Полный техосмотр перед автопутешествием проходят 35% респондентов, а 19% автомобилистов проверяют перед поездкой систему климат-контроля. Никакой подготовкой автомобиля к поездке не занимаются всего 10% респондентов.

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26 июня эксперты выяснили, что не менее 43% жителей России этим летом планируют путешествие по стране на автомобиле. По данным страхового дома ВСК, в июне-августе от 16% до 32% дорожно-транспортных происшествий происходят во время междугородных поездок. Самое большое число ДТП с туристами летом случается в Москве (12%), Краснодарском крае (9,5%), на Дальнем Востоке (9%), в Новосибирске (4%), Башкортостане (3,6%).

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