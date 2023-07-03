Большинство россиян отправится в путешествие на автомобиле этим летом
По итогам опроса, проведенного среди 5,5 тыс. жителей России, которые имеют водительские права, стало известно, что большинство автомобилистов этим летом запланировали путешествие на автомобиле на расстояние более 100 км. Об этом 3 июля рассказали аналитики «Авито Авто».
Как выяснилось, 15% опрошенных готовы проехать с одного конца страны до другого. Еще 47% водители готовы проехать несколько соседних областей, 38% могут проехать несколько соседних городов одного региона.
82% участников опроса отправятся в путешествие с семьей или партнером, 11% поедут с друзьями, 6% будут путешествовать в одиночестве. Как правило, мужчины чаще планируют путешествие с друзьями (14%) или одни (8%).
У респондентов в возрастной группе от 18 до 24 лет чаще остальных страт планируют путешествия с друзьями (19%). Примечательно, что жители Северо-Кавказского федерального округа чаще всего планируют путешествие с друзьями (19%) по сравнению с представителями других федеральных округов.
Большинство респондентов перед поездкой на большие расстояния проверяют технические жидкости и масло (58%), наличие запасного колеса (56%), состояние шин, подвески, тормозной системы и рулевого управления (53%).
Полный техосмотр перед автопутешествием проходят 35% респондентов, а 19% автомобилистов проверяют перед поездкой систему климат-контроля. Никакой подготовкой автомобиля к поездке не занимаются всего 10% респондентов.
26 июня эксперты выяснили, что не менее 43% жителей России этим летом планируют путешествие по стране на автомобиле. По данным страхового дома ВСК, в июне-августе от 16% до 32% дорожно-транспортных происшествий происходят во время междугородных поездок. Самое большое число ДТП с туристами летом случается в Москве (12%), Краснодарском крае (9,5%), на Дальнем Востоке (9%), в Новосибирске (4%), Башкортостане (3,6%).