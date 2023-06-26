Названы самые безопасные города для автопутешественников

Не менее 43% жителей России этим летом планируют путешествие по стране на автомобиле, говорится в результатах опроса ГК «АвтоСпецЦентр». При этом, по данным страхового дома ВСК, в июне-августе от 16% до 32% дорожно-транспортных происшествий происходят во время междугородных поездок. Аналитики компаний узнали, в каких российских городах чаще всего в этот период происходят аварии, а какие места можно назвать наиболее безопасными. «Известия» ознакомились с исследованием 26 июня.

По информации ВСК, самое большое число ДТП с туристами летом случается в Москве (12%), Краснодарском крае (9,5%), на Дальнем Востоке (9%), в Новосибирске (4%), Башкортостане (3,6%).

«Среди наиболее популярных в летний сезон туристических городов самыми безопасными для автопутешественников являются Калининград (не более 0,3% ДТП с туристами), Нижний Новгород, Казань и республики Северного Кавказа (по 2%)», — добавили там.

В то же время эксперты ГК «АвтоСпецЦентр» сообщили, что, как рассказали клиенты компании, самые частые поломки машины после дальних поездок: сколы на стеклах и зеркалах, сколы лакокрасочного покрытия, износ тормозных колодок, проколы колес и неисправности подвески.

Ранее, 18 июня, сообщалось, что, согласно исследованию сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, самым популярным направлением для семейных поездок по России этим летом стал Санкт-Петербург. На втором месте оказался Адлер, на третьем — Москва. Кроме того, россиян заинтересовали Эсто-Садок, Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Анапа, Калининград и Владивосток.