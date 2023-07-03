Члены палаты лордов Великобритании Ричард Балф и Роберт Скидельски публично признали Крым частью РФ на приеме у российского посла в Лондоне Андрея Келина. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщает издание The Guardian.

Речь идет о званом ужине в честь дня России, 12 июня, организованном атташе Келиным вместе с его женой Ириной. На мероприятие были приглашены около 50 человек, в числе которых сотрудники российского посольства и иностранные дипломаты.

Издание приводит слова Балфа, который отметил в беседе Келиным, что «Крым определенно российский». Кроме того, он назвал законными претензии Москвы на Донецк и Луганск. По мнению лорда, в конечном итоге должно быть достигнуто урегулирование путем переговоров, в результате которого Украина уступит часть территории России.

В публикации сообщается, что Балф — бывший депутат Европарламента от лейбористов, перешедший на сторону консерваторов в 2002 году, и имеет историю выступлений с симпатией к России.

Экономист и общественный деятель Скидельски, в свою очередь говоря о причине посещения ужина, отметил, что «хотел показать свое уважение и привязанность к русскому народу в их национальный день, особенно в этих обстоятельствах».

Ранее, 23 июня, экс-президент США Барак Обама заявил, что многие русскоговорящие жители Крыма хотели воссоединения полуострова с Россией в 2014 году.

Между тем, по данным ВЦИОМа, опубликованным 18 марта, 86% россиян считают, что решение о возвращении Крыма в состав РФ было правильным.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители республики проголосовали за воссоединение демократическим путем и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.