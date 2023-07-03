В «Почте России» объяснили изменения правил оплаты труда

Приказ об оплате труда сотрудников «Почты России» вводит в действие положение, в котором учтены ограничения по максимально возможному совокупному персональному вознаграждению руководящего состава, рассказали «Известиям» 3 июля в компании. О сокращении основного персонала речи не идет, добавили там.

Ранее в этот день издание «Коммерсант», ссылаясь на источник, сообщило, что сотрудники «Почты России» начали массово увольняться из-за изменения правил оплаты труда, согласно которым распределение окладов вакантных позиций между действующими работниками было ограничено. Кроме того, газета написала, что компания приняла решение сократить число вакантных ставок.

«Упомянутый приказ вводит в действие положение об оплате труда, в котором мы учли ограничения по максимально возможному совокупному персональному вознаграждению руководящего состава. В положении об оплате труда обычно описывается порядок и сроки выплаты заработных плат, совмещения должностей и т.п. Ни о каком сокращении основного персонала речи не идет. Более того, в ближайшее время мы откроем дополнительно 1 тыс. ставок для развития проекта по выдаче заказов Ozon в почтовых отделениях», — в свою очередь объяснили в «Почте России».

Уточняется, что предпринимаются меры для оздоровления финансового состояния компании.

«По прогнозу, финансовые результаты по итогам первого полугодия 2023 года будут на 10 млрд рублей выше показателей за аналогичный период 2022 год», — добавили там.

Кроме того, число жалоб на работу отделений с начала 2023 года сократилось на 21%.

Ранее в этот день сообщалось, что крупнейшие компании стали плотно сотрудничать с вузами и запускать собственные платформы для обучения и целые университеты, чтобы обучать нужных отрасли специалистов. Об этом «Извес­тиям» рассказали российские организации. Отмечалось, что в «Почте России» заинтересованы в специалистах линейного и среднего менеджмента, логистики, почтовой связи.