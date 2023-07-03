«Почта России» опровергла сообщения об изменении начисления зарплат

«Почта России» не изменяла систему начисления зарплат. Об этом сообщили в понедельник, 3 июля, «РИА Новости» в госкомпании.

«Почта России» не меняла систему начисления заработных плат», — заявили агентству.

Таким образом в компании прокомментировали вышедший ранее в этот день материал газеты «Коммерсант», где говорилось, что в мае в силу вступил новый приказ, который изменил правила начисления средств, что привело к массовым увольнениям сотрудников.

В «Почте России» уточнили, что приказ вводит в действие положение об оплате труда и учитывает ограничения по максимально возможному совокупному персональному вознаграждению для руководящего состава.

По информации «Коммерсанта», речь идет об ограничениях на распределение окладов вакантных позиций между действующими сотрудниками и о сокращении числа самих свободных ставок. Говорилось также о том, что ситуация отличается в разных регионах. По словам собеседников, в некоторых она осложняется, где работников начали сокращать, если они не соглашаются на понижение зарплаты.

Представители компании при этом отмечали, что о сокращении основного персонала «речи не идет», уточняет «Газета.Ru».

Ранее, 16 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда в России повысят на 18,5%, а к 2030 году он должен вырасти как минимум вдвое. Ожидается, что индексация будет гораздо выше и темпов инфляции, и темпа роста зарплат в целом.