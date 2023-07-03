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Франция проиграла Украине в четвертьфинале молодежного ЧЕ по футболу

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Anca Tepei
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Сборная Франции проиграла украинской в четвертьфинале в чемпионате Европы (ЧЕ) по футболу среди молодежных команд. Игра завершилась со счетом 1:3.

Матч состоялся в румынском городе Клуж-Напока. В составе команды Украины дубль сделал Георгий Судаков (32 — с пенальти, 44), также забил Артем Бондаренко (86). У французов отличился Райан Шерки (19).

Среди футболистов сборной Украины отличился Георгий Судаков, забив два гола (32-я минута — с пенальти и 44-я), а также Артем Бондаренко (86-я минута). У команды Франции в ворота противника забил мяч Райан Шерки (19-я минута).

Так, Украина в первый раз с 2006 года вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы. Тогда украинские футболисты дошли до финала, уступив голландцам со счетом 0:3.

В среду, 5 июля, сборная сыграет с командой Испании. ЧЕ по футболу среди молодежных команд завершится 8 июля.

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Ранее, 26 июня, стало известно, что молодежная сборная Украины по футболу нарушила регламенты ФИФА, выпустив одного и того же игрока на поле, хотя между матчами прошло менее 48 часов. Главный тренер команды Ростислав Ротань отправил на поле вратаря Анатолия Трубина и полузащитника Георгия Судакова. Спортсмены сыграли 21 июня против Хорватии в первом туре молодежного Евро (2:0) в 19:00, при этом 19-го числа они вышли в основе взрослой сборной против Мальты (1:0) в 21:00.

До этого, 25 июня, Украинская ассоциация футбола призвала исключить Россию из состава ФИФА и УЕФА.

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