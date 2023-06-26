Сборная Украины нарушила регламент ФИФА в матче молодежного Евро‑2023

Молодежная сборная Украины по футболу нарушила регламенты ФИФА, выпустив одного и того же игрока на поле, хотя между матчами прошло менее 48 часов. Об этом 26 июня сообщил «Спорт-Экспресс».

Главный тренер молодежной сборной Ростислав Ротань выпустил на поле вратаря Анатолия Трубина и полузащитника Георгия Судакова. Спортсмены сыграли 21 июня против Хорватии в первом туре молодежного Евро (2:0) в 19.00.

При этом 19-го числа они вышли в основе взрослой сборной против Мальты (1:0) в 21.00.

Действия сборной Украины возмутило румынских спортсменов. Сборная Румынии пострадала по той же причине в первом туре. Тогда из-за правил ФИФА не смог сыграть с испанцами капитан команды Владимир Скречу. В итоге румынская сборная уступила Испании со счетом 0:3.

Во-вторых, сборная Румынии обратилась к чиновникам за комментариями накануне важнейшего матча как раз против сборной Украины. Однако Трубин и Судаков вышли на поле 24 июня, а румынская молодежка уступила со счетом 0:1 и потеряла шансы на выход из группы.

Футбольные чиновники инцидент никак не комментировали. Федерация футбола Румынии обратилась за комментарием в ФИФА.

Ранее, 25 июня, украинская ассоциация футбола призвала исключить Россию из состава ФИФА и УЕФА. Причинами были названы аопытки интеграции футбольных клубов из Крыма в чемпионаты России.

Ранее, 1 июня, ФК «Севастополь» получил аттестат Футбольной национальной лиги для выступления во Второй лиге в дивизионе Б, уточняет «Газета.Ru».