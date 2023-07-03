В одном из зданий в центре Токио прогремел взрыв. Об этом сообщает в понедельник, 3 июля, японский телеканал NHK.

Инцидент произошел в районе Минато около железнодорожной станции Симбаси.

В Сети появились кадры с места происшествия. Судя по видео, в здании, где прогремел взрыв, находятся кафе и рестораны. На месте началось возгорание, в настоящее время там работают пожарные.

Согласно данным спасателей, в результате взрыва четыре человека находятся в больнице — два сотрудника ресторана и двое прохожих. Местных жителей попросили не приближаться к зданию.

Столичная полиция проводит проверку случившегося.

Кроме того, около места взрыва ощущается запах газа, пишет «Газета.Ru».

Ранее, 1 июля, взрыв прогремел на химическом заводе в провинции Цзянси на юго-востоке Китая. Инцидент произошел на предприятии компании Jiangxi Qiantai New Materials.