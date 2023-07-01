Взрыв произошел на химическом заводе на юго-востоке Китая

Взрыв произошел 1 июля на химическом заводе в провинции Цзянси на юго-востоке Китая. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Также СМИ опубликовали кадры с места ЧП. На них видны густые клубы дыма, которые начали подниматься после взрыва.



Уточняется, что взрыв произошел на заводе компании Jiangxi Qiantai New Materials. Данные о пострадавших не приводятся, однако персонал предприятия эвакуировали.



На месте происшествия работают экстренные службы. Полиция выясняет причины взрыва, ведется следствие.

Ранее сообщалось, что на северо-западе Китая в Нинся-Хуэйском автономном районе погибли более 30 человек из-за взрыва баллона со сжиженным газом. Инцидент произошел в ресторане, всего пострадали 38 человек.