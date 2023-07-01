Реклама
Прямой эфир
Мир
Взрыв произошел на химическом заводе на юго-востоке Китая
Общество
Первый после перерыва регулярный рейс на Кубу вылетел из Москвы
Недвижимость
Банки снизили ипотечные ставки
Армия
Российские силы уничтожили укрывшиеся под Антоновским мостом группы ВСУ
Мир
В ООН сообщили о санкционных послаблениях для экспорта сельхозпродукции из РФ
Мир
Гаврилов заявил о невозможности ведения переговоров с Западом по ДОВСЕ
Армия
Артиллеристы группировки «Юг» разгромили придорожный склад боеприпасов ВСУ
Армия
Ударный Ми-35 с огневой поддержкой Ми-8 разбил ПУ и бронетехнику противника
Мир
МИД Румынии напомнил о выезде 40 сотрудников дипмиссии РФ в Бухаресте
Политика
Лавров назвал базаром попытки выторговать мир на Украине в обмен на территории
Мир
WP узнала о консультациях Киева с главой ЦРУ по разрешению украинского конфликта
Политика
Рябков назвал ДНЯО одной из основ архитектуры международной безопасности
Мир
В конгрессе США предложили запретить финансирование Украины до завершения конфликта

Взрыв произошел на химическом заводе на юго-востоке Китая

Взрыв произошел на химическом заводе на юго-востоке Китая, персонал эвакуировали
0
Фото: cctv.com
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Взрыв произошел 1 июля на химическом заводе в провинции Цзянси на юго-востоке Китая. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Также СМИ опубликовали кадры с места ЧП. На них видны густые клубы дыма, которые начали подниматься после взрыва.

Уточняется, что взрыв произошел на заводе компании Jiangxi Qiantai New Materials. Данные о пострадавших не приводятся, однако персонал предприятия эвакуировали.

На месте происшествия работают экстренные службы. Полиция выясняет причины взрыва, ведется следствие.

Кто под «красным знаменем»: на заводе Mercedes в РФ могут начать сборку авто Компартии КНР
Смогут ли автомобили «Хунци» заменить BMW и Audi

Ранее сообщалось, что на северо-западе Китая в Нинся-Хуэйском автономном районе погибли более 30 человек из-за взрыва баллона со сжиженным газом. Инцидент произошел в ресторане, всего пострадали 38 человек.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023