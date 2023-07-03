Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Президент России Владимир Путин направил поздравления своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко по случаю Дня независимости республики.

Как отмечено 3 июня в телеграмме на сайте Кремля, российский лидер от души пожелал Лукашенко крепкого здоровья и успехов, а «братскому белорусскому народу — счастья и процветания».

«Этот праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян, поскольку он связан со знаменательным событием нашей общей истории — освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков», — констатировал он.

Путин указал, что узы братской дружбы и взаимовыручки, которые закалились еще в годы Великой Отечественной войны, остаются надежной основой для союзнических отношений России и Белоруссии и сегодня, когда обе страны вместе противостоят серьезным внешним угрозам и вызовам.

Ранее, 29 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что сотрудничество России и Белоруссии соответствует уровню Союзного государства (СГ). Таким образом он ответил на вопрос о планах создать военный совет Белоруссия — Россия.

До этого, 15 июня, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что отношения двух государств могут служить удачным примером для стран СНГ, Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По его словам, СГ уже достигло значительного прогресса, в результате чего можно ожидать «резкий всплеск» научного развития.