В Новосибирской области двое детей пропали из оздоровительного лагеря

В Новосибирской области ищут двух детей, которые ночью самостоятельно покинули оздоровительный лагерь. Об этом сообщил на оперативном совещании начальник главного МЧС по региону Виктор Орлов 3 июля.

«Продолжаются поиски двух детей, которые самостоятельно покинули оздоровительный лагерь в ночное время в Новосибирском районе. Перешли к оперативно-розыскным мероприятиям», — передает его сообщение ТАСС.

Добавляется, что поиском детей сейчас занимаются сотрудники полиции.

Ранее, 29 июня, трое детей из туристической группы потерялись на пике Поднебесный в Кемеровской области. Дети ушли вперед от группы.