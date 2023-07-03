Москвичи смогут зарядить телефон на трех тысячах велосипедов проката

Зарядкой для смартфонов оснастили три тысячи электровелосипедов в городском прокате в Москве. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, теперь горожане и гости столицы смогут заряжать гаджеты с функцией беспроводной зарядки прямо во время поездки на электровелосипедах проката новой модели 2.0.

На руле разместили специальную ярко-оранжевую наклейку с надписью «Беспроводная зарядка для смартфона», которая подскажет, куда вставлять провод, отмечает телеканал «360».

Ликсутов отметил, что устройство также может выполнять функцию держателя смартфона. Станционными велосипедами сейчас можно пользоваться также по спецпредложению.

Акция доступна для студентов с картой москвича, они могут в течение 30 дней использовать 60 бесплатных велопоездок, 90 дней — 180 поездок, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, можно взять велосипед бесплатно на получасовую поездку. Бесплатный велопрокат также доступен владельцам «Единого» на 30, 90 или 365 дней, которые записаны на «Тройку», пишет сайт kp.ru.

23 июня Ликсутов сообщил, что в столице снизили тарифы на аренду велосипедов до конца велосезона. Стоимость проката также уменьшилась до 25% в зависимости от тарифа. Помимо этого, доступнее сделали новые электровелосипеды 2.0.

В конце мая мэр столицы Сергей Собянин заявил, что владельцы безлимитных проездных билетов, записанных на карту «Тройка» или карту москвича, смогут бесплатно пользоваться столичным велопрокатом. По словам чиновника, подобная инициатива увеличит популярность велопроката. Жители и гости столицы смогут сэкономить время и деньги, а город получит положительный вклад в экологию, пишет НСН.

В марте эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович в беседе с RT предостерег от игры на смартфоне во время подзарядки. Он объяснил, что новые смартфоны оснащены максимальным зарядом батареи и могут сильно нагреваться, потому категорически нельзя использовать некоторые приложения, например, игры, пока телефон заряжается.

Также эксперт посоветовал заряжать гаджет без чехла во избежание перегрева, а также использовать оригинальную батарею и зарядное устройство.

По его словам, смартфоном вообще лучше не пользоваться, пока он заряжается, тогда устройство прослужит долгие годы, сообщает телеканал «Звезда».