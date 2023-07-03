«Известия» показали кадры с места ДТП с пятью погибшими в Свердловской области

На трассе Екатеринбург – Серов, где в результате ДТП погибли пять человек, потушили горящие машины. Корреспондент «Известий» Кирилл Солодков 3 июля показал кадры с места происшествия.

На видеоролике показан сгоревший Hyundai Solaris, от которого остался только каркас, его увезли на эвакуаторе. На территории вокруг инцидента находятся использованные огнетушители и обугленные детали столкнувшихся машин.

«Судя по большому количеству использованных огнетушителей на обочине, потушить пылающие машины пытались многие из проезжающих мимо водителей. В итоге один автомобиль удалось потушить, а вот второй выгорел буквально до основания», — рассказал корреспондент.

Причины инцидента устанавливаются. Корреспондент Солодков уточнил, что на данном участке одностороннее движение, поэтому можно исключить лобовое столкновение.

О ДТП, в котором погибли пять человек, стало известно ранее этим же днем.