Пять человек погибли в результате ДТП на трассе Екатеринбург – Серов

Жертвами ДТП, произошедшего на трассе Екатеринбург — Серов, стали пять человек. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

По данным ura.ru, ДТП произошло вечером в воскресенье, 2 июля, на 44-м км автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Столкнулись два автомобиля Hyundai Solaris и Mitsubishi Outlander. В результате один из автомобилей загорелся, пишет РИАМО.

В результате аварии погибли пять человек. По сообщениям очевидцев, одна из машин полностью сгорела, отмечает телеканал «360».

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины случившегося. Выясняются личности погибших, сообщает ИА Регнум

2 июля в станице Новопокровской Краснодарского края произошло ДТП, в результате которого погибли три человека. На нерегулируемом перекрестке улиц Первенцева и Первомайская водитель Geely не предоставила преимущество в движении BMW. В результате на месте от полученных травм скончался водитель BMW и два его пассажира. Предполагаемая виновница ДТП была госпитализирована, пишет RT.