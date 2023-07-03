Три человека погибли в результате ДТП в Краснодарском крае

В станице Новопокровская Краснодарского края произошло ДТП, в результате которого погибли три человека. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, на нерегулируемом перекрестке улиц Первенцева и Первомайская водитель Geely не предоставила преимущество в движении BMW.

«В результате ДТП на месте от полученных травм скончался водитель BMW и два его пассажира. Предполагаемая виновница ДТП госпитализирована», — говорится в заявлении ГУ МВД.

Погибшими оказались мужчины 1984 и 1987 года рождения, а также женщина 1983 года рождения.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 28 июня, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югра на автодороге Сургут — Лянтор произошла авария, в результате которой один человек погиб и трое пострадали. Легковушка Hyundai Solaris на высокой скорости наехала на дорожные знаки и бетонные блоки на ремонтируемом участке трассы.