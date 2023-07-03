Реклама
Прямой эфир
Мир
ЦПВС сообщил об авиаударах израильских истребителей по объектам в Сирии
Мир
NYT рассказало о ранних неудачных погружениях Ocean Gate к «Титанику»
Общество
Пробка на Крымский мост со стороны Краснодарского края выросла до 8 км
Общество
На место происшествия на Кубани прибыли специалисты Минобороны
Мир
Шольц отказал Киеву в ракетах Taurus во избежание ударов по РФ
Общество
Рамзан Кадыров опроверг слухи о своей болезни
Общество
Москвичей предупредили о грозе в ночь на 3 июля
Политика
Политолог допустил прорабатывание США прямого участия в конфликте на Украине
Мир
В минобороны Украины признали продвижение ВС РФ на ряде направлений
Политика
Медведев назвал украинский конфликт отражением противостояния Запада и остального мира
Интернет и технологии
GFA Games показала трейлер российского шутера Pioner
Армия
Российские танкисты в неравном бою сорвали наступление противника
Стиль
Модный показ Celine отменили в Париже на фоне протестов

Три человека погибли в результате ДТП в Краснодарском крае

0
Фото: Управление МВД РФ по Краснодарскому краю
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В станице Новопокровская Краснодарского края произошло ДТП, в результате которого погибли три человека. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, на нерегулируемом перекрестке улиц Первенцева и Первомайская водитель Geely не предоставила преимущество в движении BMW.

«В результате ДТП на месте от полученных травм скончался водитель BMW и два его пассажира. Предполагаемая виновница ДТП госпитализирована», — говорится в заявлении ГУ МВД.

Погибшими оказались мужчины 1984 и 1987 года рождения, а также женщина 1983 года рождения.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Край неопасный: в каких регионах растет статистика ДТП
В ГИБДД подвели итоги аварийности с начала года

Ранее, 28 июня, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югра на автодороге Сургут — Лянтор произошла авария, в результате которой один человек погиб и трое пострадали. Легковушка Hyundai Solaris на высокой скорости наехала на дорожные знаки и бетонные блоки на ремонтируемом участке трассы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023