В ХМАО в результате ДТП один человек погиб и трое пострадали

В ХМАО на автодороге Сургут – Лянтор произошла авария, в результате которой один человек погиб и трое пострадали. Об этом 28 июня сообщила пресс-служба регионального отдела МВД по Сургутскому району.

ДТП произошло около 01:00 (23:00 мск 27 июня) на 13-м км автодороги. Легковушка Hyundai Solaris наехала на дорожные знаки и бетонные блоки на участке трассы, где проводились ремонтные работы. Водитель нарушил скоростной режим.

Обстоятельства происшествия и личности пострадавших и погибшего уточняются.

26 июня в Самарской области из-за столкновения легкового автомобиля и фуры на трассе М-5 «Урал» погибли два человека, трое пострадали. Известно, что в числе жертв аварии была 14-летняя девочка.