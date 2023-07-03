Эксперты призвали не убивать гадюк

Убивать змей, в том числе гадюк, нельзя, поскольку многие виды пресмыкающихся занесены в Красную книгу Московской области. Об этом в воскресенье, 2 июля, рассказал серпентолог Артур Айрапетян.

В беседе с телеканалом «Звезда» он отметил, что за расправу над краснокнижными видами змей грозит штраф от трех до 30 тысяч рублей.

Встретиться змеи могут в лесу на тропах. Для того, чтобы обезопасить себя от неожиданной встречи со змеей, эксперт посоветовал не переворачивать камни и пни, поскольку так вероятность встретить змею возрастает.

Айрапетян отметил, что нелишним будет заранее выяснить, чем одни змеи отличаются от других. Например, ужи — однотонные, но за глазами можно рассмотреть пару ярко-желтых пятен. Их укусы не представляют опасности для человека, рану достаточно просто промыть. Чешуя ядовитой гадюки — с узорами в виде треугольников и ромбов

Заведующий отделением профилактики ВГ ГБУЗ МО «ВРКБ» Канан Масимов рассказал, что при подозрении змеиного укуса следует вызвать скорую и оказать пострадавшему первую помощь: дать ему противоаллергический препарат, обезболивающее.

Доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции института экологии РУДН Владимир Пинаев рассказал, что гадюка не нападает первой и, вероятнее всего, сама постарается быстрее уползти.

«Если человек будет их шурупить или влезет в какую-то их, грубо говоря, компанию по рассеянности, они могут с испугу его укусить. Вот такое предостережение, увидел змею — отойди», — посоветовал Пинаев.

Точное количество обитающих в Московской области змей неизвестно. В зоне повышенного риска — дома, расположенные вблизи лесов и парков. Между тем, спокойно спать могут те дачники, у кого на участке водятся ежи. Они грозные хищники, которые охотятся на змей.

29 июня спасатели посоветовали жителям Московской области при встрече со змеей в нехарактерном для нее месте обращаться в службу «112». Как отмечает телеканал «360», в регионе водится несколько видов змей, из них ядовитой является только гадюка. Как рассказал замначальника «Мособлпожспаса» Сергей Прокопюк, в период размножения змеи любят поселяться в темных, теплых влажных местах — в густой траве под сложенными ветками и под садовым мусором. В этой связи важно держать участок в чистоте и регулярно выкашивать траву. Также он призвал к бдительности на отдухе на природе.

28 июня герпетолог, ветеринар, экзопатолог Ян Максимов рассказал ИА Регнум, что период активности змей чаще приходится на весну, но из-за комфортной погоды начала лета и повышенной влажности процесс гона у рептилий затянулся. При встрече со змеей он призвал не паниковать и пытаться самим разобраться с рептилией, а лучше сразу обращаться в МЧС или звонить на горячую линию.

27 июня в Московском департаменте природопользования и охраны окружающей среды призвали жителей города не бояться диких змей, приползающих в город. Они объяснили, что пресмыкающиеся просто страдают от жары и ищут ближайший водопой, чтобы утолить жажду и охладиться, сообщает «Федеральное агентство новостей». Также представители ведомства попросили не пытаться унести змей обратно в лес, потому что они сами могут вернуться назад.

Для того чтобы замедлить распространение яда, до приезда врачей нужно наложить на пораженную конечность жгут, но только если есть соответствующие навыки. Также стоит перебинтовать ее по всей длине, после чего жгут можно снять.

26 июня герпетолог и змеелов Владислав Старков в интервью НСН объяснил нашествие змей в Москве и Подмосковье. По его словам, их появление зависит от погодных условий: от осадков, сезона, тепла, от чередования этих факторов. Гадюки бывают на Пахре, в районе Домодедово и Подольска. Старков призвал при встрече с ужом не трогать его руками, а при укусе выпить антигистаминный препарат и обратиться к врачу.

В апреле ростовский серпентолог Яков Асафьев рассказал, что делать при встрече со змеей. По его словам, главное — замереть и дать змее спокойно уползти, пишет RT. Он призвал не пытаться наступить на нее или напугать шумом, поскольку в ответ на такие действия даже не ядовитая змея может попытаться атаковать.

Также в апреле биолог Павел Глазков посоветовал при походе в лес брать с собой палку, которая поможет обследовать территорию, на которой могут находиться гадюки. Почувствовав прикосновение палки, змея либо сразу уползет, либо свернется в кольцо и начнет громко шипеть.

Он отметил, что при встрече с гадюкой не стоит подходить к ней близко. Если она все же укусила, в первую очередь стоит успокоиться и максимально убрать яд в течение первых 40 секунд. Он подчеркнул, что особенно это важно в случае с ребенком. Он объяснил, что у детей до пяти лет при укусе гадюки есть вероятность летального исхода. Также важно пить много жидкости и принять антигистаминный препарат, пишет Life.ru.