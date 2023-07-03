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В Минкультуры отметили активное развитие регионального кинематографа

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Фото: РИА Новости
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Глава Департамента кинематографии Минкультуры РФ Дмитрий Давиденко рассказал «Известиям», что в ближайшие несколько лет региональное кино в России будет переживать всплеск активности.

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«Якутия стала прекрасным, замечательным примером развития регионального кино. В дальнейшем мы, на примере Якутии, увидели развитие кинематографа в Калининграде, Перми, Свердловской области... За ближайшие 2-3 года мы увидим взрыв регионального кино, в хорошем смысле. Это развитие нашего кинематографа», — сказал собеседник «Известий».

На кинофорум Фонда поддержки регионального кино «Новый вектор», который проходил в Калининграде с 28 июня по 1 июля, приехало около 200 человек из более чем 40 регионов РФ, а также зарубежные коллеги из Белоруссии, Узбекистана, Кыргызстана, Венгрии, Италии и Ирана.

В программу вошли картины из Бурятии, Хакасии, Татарстана, Башкортостана, Алтая, Карачаево-Черкессии. В беседе с «Известиями» ведущий научный сотрудник ВГИКа и член отборочной комиссии Международного фестиваля мусульманского кино в Казани Нина Кочеляева отметила качество выбранного для кинопрограммы форума контента.

Однако недостаток кинооборудования вкупе с критическим количеством кадров второго звена тормозит съемочный процесс — об этом говорят не только эксперты, но и сами кинематографисты, а также региональные власти.

Подробнее читайте в эксклюзивном в материале «Известий»:

Рибейты — не волк: российское кинопроизводство уходит в регионы

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