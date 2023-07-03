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В России заработала оплата по СБП одним касанием смартфона

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Приложение СБПэй работает наряду с банковскими приложениями. Об этом в интервью «Известиям» рассказала директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

«На устройствах, которые принимают оплату и по QR-кодам, и по платежным ссылкам, делают встроенные модули NFC. Участники реализуют функционал, который позволяет оплачивать через СБП одним касанием смартфона. В некоторых точках такой вариант уже работает», — рассказала она.

Бакина отметила, что оплата по QR-кодам через СБП достаточно популярна. За прошлый год операции росли очень динамично: по количеству они увеличились в 27 раз, а по объему — в 12 раз, уточнила она.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Уже пять российских банков предлагают услугу трансграничного перевода через СБП»

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