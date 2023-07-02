Реклама
Прямой эфир
Мир
CNN заявил о проблеме в войсках ПВО США из-за помощи Украине
Мир
Guardian узнала о намерении Британии нарушить иранскую ядерную сделку
Общество
Пробка на Крымский мост со стороны Краснодарского края выросла до 8 км
Общество
На место происшествия на Кубани прибыли специалисты Минобороны
Мир
Шольц отказал Киеву в ракетах Taurus во избежание ударов по РФ
Политика
Политолог допустил прорабатывание США прямого участия в конфликте на Украине
Происшествия
Мусор загорелся на площади 800 кв. м в Астраханской области
Мир
Во Франции вынесли первые приговоры участникам беспорядков
Спорт
Тренер «Динамо» Личка с юмором отреагировал на свадьбу нападающего Тюкавина
Мир
Экс-советник Кучмы посоветовал украинцам уезжать из страны
Мир
Бабушка застреленного во Франции подростка призвала прекратить беспорядки
Мир
Польша усилит границу с Белоруссией группой из 500 полицейских
Общество
ЧВК «Вагнер» получила по госконтрактам более 858 млн рублей
Сюжет:

Шольц отказал Киеву в ракетах Taurus во избежание ударов по РФ

Шольц: Германия не будет передавать Украине ракеты Taurus, чтобы они не использовались для ударов по РФ
0
Фото: MBDA Deutschland
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Германия не будет передавать Украине крылатые ракеты дальнего действия Taurus, чтобы они не использовались для нанесения ударов по России. Об этом в воскресенье, 2 июля, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD.

«Для нас существует принцип, который я разделяю с американским президентом [Джо Байденом], — мы не хотим, чтобы поставляемое нами оружие использовалось, чтобы попадать по российским территориям», — сказал он.

30 мая министр обороны Украины Алексей Резников призвал Берлин поставить Киеву Taurus с дальностью действия до 500 км. Однако министр обороны ФРГ Борис Писториус 26 июня сообщил, что Германия не планирует этого делать.

Поднять поставки: получит ли Киев оружие для контрнаступления
В Германии на американской базе Рамштайн прошло 11-е заседание контактной группы по Украине

Кроме того, 12 июня заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что Берлин должен втрое увеличить поставки танков Leopard без ущерба для обороноспособности страны. Также он попросил Берлин о передаче еще 60 БМП Marder и дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023