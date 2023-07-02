Шольц отказал Киеву в ракетах Taurus во избежание ударов по РФ

Германия не будет передавать Украине крылатые ракеты дальнего действия Taurus, чтобы они не использовались для нанесения ударов по России. Об этом в воскресенье, 2 июля, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD.

«Для нас существует принцип, который я разделяю с американским президентом [Джо Байденом], — мы не хотим, чтобы поставляемое нами оружие использовалось, чтобы попадать по российским территориям», — сказал он.

30 мая министр обороны Украины Алексей Резников призвал Берлин поставить Киеву Taurus с дальностью действия до 500 км. Однако министр обороны ФРГ Борис Писториус 26 июня сообщил, что Германия не планирует этого делать.

Кроме того, 12 июня заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что Берлин должен втрое увеличить поставки танков Leopard без ущерба для обороноспособности страны. Также он попросил Берлин о передаче еще 60 БМП Marder и дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.