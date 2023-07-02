На Украине сообщили о планах получить еще $1 млрд от МВФ до конца года

Украина планирует получить до конца года еще около $1 млрд от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщил советник украинского президента Олег Устенко.

Программа помощи от МВФ Украине составляет около $15 млрд и рассчитана на четыре года. В первый год Киев должен получить до $5 млрд, уточнил он.

«Часть средств мы уже получили сразу, когда программа была начата. Сейчас еще около $1 млрд до конца года мы можем получить дополнительно к тем средствам, что мы получаем от МВФ», — передает слова Устенко телеканал «Рада».

30 июня стало известно, что совет исполнительных директоров МВФ завершил первый обзор программы финансовой помощи Украине и одобрил незамедлительную выплату Киеву транша в размере $890 млн.

Ранее, 31 марта, МВФ одобрил четырехлетнюю кредитную программу для Украины на сумму $15,6 млрд. Отмечалось, что это крупнейший кредит МВФ, предоставленный государству, на территории которого идут военные действия. Первый транш от Международного валютного фонда в размере $2,7 млрд Киев получил 4 апреля.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.