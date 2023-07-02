В Совфеде объяснили просьбы Польши к США предоставить ядерное оружие

Польша заявила о намерении разместить американское ядерное оружие на своей территории с целью сместить Германию с позиции главной страны НАТО в Европе. Об этом в воскресенье, 2 июля, рассказал зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов.

«Поляки просят разместить ядерное оружие на своей территории уже года два или три. Они это не сейчас придумали. Они это делают для того, чтобы лишить Германию центрового места в европейской архитектуре НАТО. Они думают о том, как укрепить позиции Польши в качестве наместника англо-саксонского мира в континентальной Европе», — отметил политик в беседе с URA.RU.

Климов утверждает, что заявление Варшавы о том, что ядерные боеголовки появились на территории Белоруссии, является лишь прикрытием реальных стремлений Польши. Между тем позиция Минска, по мнению сенатора, — ответ на ту агрессию, которую проявляют по отношению к Белоруссии страны НАТО.

Политик добавил, что намерение Варшавы стать главным форпостом альянса может «кончиться ядерной войной».

Ранее, 30 июня, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что правительство страны намерено обратиться к США и НАТО для размещения ядерного оружия на своей территории.

25 марта президент России Владимир Путин сообщил что Москва и Минск договорились разместить в Белоруссии российское ядерное оружие, не нарушая режима нераспространения.

16 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не нуждается в стратегическом ядерном оружии, но у нее есть интерес к тактическому оружию. По словам Лукашенко, Минск не намерен наносить ударов «даже по европейским странам», но планирует подготовить самолеты, которые смогут нести тактическое ядерное оружие.