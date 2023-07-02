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Золотов поздравил с 50-летним юбилеем Академический ансамбль войск нацгвардии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Директор Росгвардии Виктор Золотов 2 июля поздравил Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии России с 50-летним юбилеем. Одной из площадок их юбилейного турне стал XХVI Всероссийский фестиваль народного творчества, который ежегодно проходит в Сасове Рязанской области.

«Основу репертуара ансамбля Росгвардии составляют песни, наполненные глубоким смыслом, которые близки не только старшему поколению, но и молодежи», — подчеркнул Золотов в приветствии к гостям и участникам фестиваля.

Он подчеркнул, что в дни специальной военной операции в Донбассе россияне снова обращаются к своим корням, к тому, «что составляет богатство земли Русской и ее народа».

«Любовь к Родине, родным и близким, к нашим истокам — это те ценности, та необходимая поддержка, которые сейчас так важны, особенно для людей в погонах», — отметил Золотов.

Также директор Росгвардии поблагодарил организаторов фестиваля за их вклад в сохранение и приумножение русской культуры. Благодаря фестивалю богатое музыкальное наследие русской земли обрело новое звучание, подчеркнул он.

С 1985 года ансамблем руководит генерал-майор Виктор Елисеев. Под его руководством артисты ансамбля дали более 9 тыс. концертов. Как он рассказал журналистам, программа ансамбля строится так, чтобы зритель не уставал, чтобы он ожидал каждый следующий номер.

За значительный вклад в развитие песенного творчества Рязанской области участникам фестиваля в торжественной обстановке вручили премии губернатора Рязанской области им. А.П. Аверкина. Центральным событием праздника стал гала-концерт с участием Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации, Государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс» из Донецкой Народной Республики (ДНР) и других музыкальных коллективов, в исполнении которых прозвучали произведения Александра Петровича Аверкина.

Фестиваль народного творчества в Сасове, в котором ансамбль Росгвардии участвует ежегодно, проводится в память о родившемся в этих местах советском композиторе Александре Аверкине. Его авторству принадлежат знаменитые песни «На побывку едет молодой моряк», «Моя страна», «Ты меня не любишь, не жалеешь» на стихи Сергея Есенина и многие другие.

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