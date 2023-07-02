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Житель Дубны выстрелил в соседку из-за выгула собаки под его окнами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Житель подмосковного города Дубна выстрелил в голову соседке из-за того, что она выгуливала свою собаку под его окнами. Об этом 2 июля сообщил «Известиям» источник.

По его словам, 1 июля женщина гуляла с собакой во дворе многоэтажного дома по улице Вавилова. Во время прогулки пес остановился «сделать дела» под окнами одной из квартир, что не понравилось жильцу первого этажа.

Мужчина сделал замечание владелице собаки, но ее грубый ответ ему не понравился. Когда она заходила в подъезд дома, то сосед выстрелил в нее из духового ружья.

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Стрелявший попал в голову, но женщина осталась жива. Пострадавшую госпитализировали, полиция начала проверку.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в Новой Москве в поселении Первомайское мужчина, распивая спиртные напитки, в ходе ссоры с сыном достал ружье и выстрелил в его сторону. Пострадавшего 1994 года рождения госпитализировали, фигурант задержан.

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