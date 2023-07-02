В Новой Москве мужчина выстрелил в сына из ружья во время ссоры

В поселении Первомайское мужчина, распивая спиртные напитки, в ходе ссоры с сыном достал ружье и выстрелил в его сторону. Об этом сообщила прокуратура Москвы 2 июля.

«63-летний мужчина, находясь на даче в поселке Первомайское, деревня Каменка, во время распития спиртных напитков, в ходе ссоры со своим сыном достал ружье и выстрелил в его сторону», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Добавляется, что пострадавшего 1994 года рождения госпитализировали. В правоохранительные органы сообщила мать пострадавшего, которая находилась в доме. Фигуранта дела задержали.

Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее, 13 июня, прокуратура Красноярского края сообщила, что трехлетняя девочка погибла в тундре Таймырского района от выстрела из охотничьего ружья своего отца. Как сообщается, в какой-то момент ее отец во время разрядки незаконного охотничьего ружья выстрелил в сторону, где находился ребенок.