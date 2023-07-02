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В России растет одобряемость дешевой ипотеки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россияне на 10% чаще стали получать одобрение на покупку и строительство дома по одной из самых дешевых льготных ипотечных программ в России — «Сельская ипотека», которая выдается под 3% годовых, рассказали «Известиям» 2 июля в федеральной компании «Этажи».

«За последнее время программа «Сельская ипотека» стала значительно доступнее, и это вновь подогревает спрос к ней, он вырос до уровней, который мы фиксировали на старте этой программы», — рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Эксперт отметила, что на прошлой неделе интерес был подогрет и анонсированием выделения лимитов по программе «Сельская ипотека».

«На начальном этапе были сложности с тем, что из-за названия программы частью заемщиков она воспринималась, как ипотека сугубо для жителей сельских территорий, затем были сложности с согласованием объектов и дефицитом аккредитованных строительных компаний в части регионов», — рассказала она.

По оценка аналитиков федеральной компании «Этажи», если раньше до сделок доходило только 30% заявок, то сейчас их количество превышает 40%.

«В ближайшее время на фоне высокого интереса россиян в сегменте загородного жилья и привлекательности условий кредитования по сельской ипотеке следует ожидать роста спроса на нее», — подытожила Решетникова.

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1 июля сообщалось, что российский банки стали массово предлагать особые условия кредитования, часть банков неожиданно заявила о снижении существующих процентных ставок по ипотеке сразу на 0,4%. Отмечалось, что за счет изменения условий кредитования банками за последние два месяца средняя ставка по ипотеке на вторичное жилье снизилась с 11,48% в апреле текущего года до 11,21% в июне, на новостройки — с 6,96 до 6,84%.

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