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Банки снизили ипотечные ставки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российский банки стали массово предлагать особые условия кредитования, часть банков неожиданно заявили о снижении существующих процентных ставок по ипотеке сразу на 0,4%, рассказали «Известиям» в федеральной компании «Этажи».

«На фоне существующей риторики о возможном повышении ключевой ставки на очередном заседании Центробанка в июле, такое решение о снижение ипотечных ставок стало неожиданностью для участников рынка», — прокомментировала изменения заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

По словам эксперта, за счет изменения условий кредитования банками за последние два месяца средняя ставка по ипотеке на вторичное жилье снизилась с 11,48% в апреле текущего года до 11,21% в июне, на новостройки — с 6,96% до 6,84%.

«Для рынка недвижимости это положительный сигнал, который способен поддержать спрос. При крупных долгосрочных кредитах даже незначительное снижение процентной ставки способно существенно повлиять на долговую нагрузку потенциальных заемщиков», — полагает Решетникова.

Например, при сроке кредитования 20 лет даже незначительной рост ставки на 0,25% увеличивает ежемесячный платеж сразу на 1,64%, а общую переплату за весь срок пользования кредитом — на 2,72%, отметила она.

По ее словам, помимо снижения процентных ставок, часть банков продлили акции по выдаче ипотеки с минимальным первоначальным взносом и дисконту к действующим льготным программам.

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Ранее, 26 июня, пресс-служба Сбербанка сообщила, что с 27 июня на «Домклик» станет доступна сниженная ставка по ипотеке с господдержкой — от 3,9% годовых на покупку квартиры в новостройке. Сниженная ставка по ипотеке действует при покупке квартиры у застройщиков — партнеров банка, участников проектного финансирования.

14 июня заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках ПМЭФ-2023 привел журналистам прогноз банка, согласно которому впервые в истории российского рынка заемщики в 2023 году оформят жилищные кредиты на сумму свыше 6 трлн рублей.

22 мая в финансовом маркетплейсе «Выберу.ру» сообщили «Известиям», что спрос на семейную ипотеку в России за январь–апрель 2023 года вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. При этом суммарный спрос на ипотечные продукты с апреля по май увеличился на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2022-го.

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