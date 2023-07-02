Реклама
Прямой эфир
Мир
Bloomberg узнало об оттоке из европейских фондов около $27 млрд с начала года
Мир
В Китае предупредили о расплате ЕС за своеволие НАТО
Мир
Массовые беспорядки во Франции перекинулись на Швейцарию и Бельгию
Мир
Открылись предзаказы на первый в мире летающий электромобиль
Общество
В Париже в ходе беспорядков за ночь задержали более 400 человек
Мир
Американский журналист Хинкл восхитился новыми домами в Мариуполе
Армия
Группировка «Восток» ударами ТОС «Солнцепек» отразила атаку ВСУ в районе Угледара
Происшествия
Рейс Санкт-Петербург – Анталья отложили более чем на сутки
Происшествия
В Хабаровском крае в лесу пропали мужчина с дочерью
Армия
Российские артиллеристы уничтожили Starlink на соледаро-артемовском направлении
Армия
Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении
Спорт
Хоккеист Сорокин подписал контракт с «Айлендерс» на $66 млн
Армия
Военнослужащие ЦВО смогли увидеться с близкими по телемосту

Рейс Санкт-Петербург – Анталья отложили более чем на сутки

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рейс Санкт-Петербург – Анталья задержали более, чем на сутки, о чем стало известно 2 июля.

Как сообщается, туристы должны были отправиться в Анталью из аэропорта Пулково 1 июля в 15:05, однако рейс перенесли из-за неполадок с воздушным судном. Рейс откладывался: сначала на шесть утра 2 июля, а потом — не раньше 21:30.

«Мы ждали дополнительную деталь из Стамбула. Деталь приехала. Наши техники делали всё, что возможно для того, чтобы эту проблему устранить. Этого не получилось. Поэтому мы ждем запасной борт», — сообщила представитель авиакомпании Turkish Airlines.

При этом заселить пассажиров на время задержки в гостиницы в авиакомпании отказались, объяснив это отсутствием свободных мест.

Ранее, 10 июня, рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Хургады в Москву был задержан по техническим причинам. В компании отметили, что пассажирам предоставят резервный борт.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023