Рейс Санкт-Петербург – Анталья отложили более чем на сутки
Рейс Санкт-Петербург – Анталья задержали более, чем на сутки, о чем стало известно 2 июля.
Как сообщается, туристы должны были отправиться в Анталью из аэропорта Пулково 1 июля в 15:05, однако рейс перенесли из-за неполадок с воздушным судном. Рейс откладывался: сначала на шесть утра 2 июля, а потом — не раньше 21:30.
«Мы ждали дополнительную деталь из Стамбула. Деталь приехала. Наши техники делали всё, что возможно для того, чтобы эту проблему устранить. Этого не получилось. Поэтому мы ждем запасной борт», — сообщила представитель авиакомпании Turkish Airlines.
При этом заселить пассажиров на время задержки в гостиницы в авиакомпании отказались, объяснив это отсутствием свободных мест.
Ранее, 10 июня, рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Хургады в Москву был задержан по техническим причинам. В компании отметили, что пассажирам предоставят резервный борт.