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Открылись предзаказы на первый в мире летающий электромобиль

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Фото: Alef Aeronautics
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Калифорнийская компания Alef Aeronautics, создающая летающий электромобиль Model A, принимает предварительные заказы на транспортное средство, сообщила 1 июля газета The New York Post.

Летающий автомобиль получил специальный сертификат летной годности от Федерального управления гражданской авиации (FAA), что означает разрешение проводить дорожные/воздушные испытания.

«Мы рады получить сертификат от FAA», — говорится в заявлении генерального директора Alef Джима Духовны, который стал соучредителем компании в 2015 году.

Духовны и соучредители Константин Кислый, Павел Маркин и Олег Петров впервые вдохновились идеей создать летающий автомобиль в 2015 году, когда поняли, что это был тот самый год, когда Марти Макфлай управлял им в фильме «Назад в будущее II».

Во время одной из лекций по научной фантастике Джим Духовны рассказал о том, что летающие автомобили наконец-то станут возможны в 2015 году. Но ему не хватало технических навыков, чтобы самостоятельно справиться с такой сложной задачей.

Однажды все четверо встретились в кафе и решили сконструировать летающий автомобиль. Духовны добавил, что сертификация «позволяет нам приблизиться к тому, чтобы обеспечить людям экологически чистые и быстрые поездки на работу. Это один маленький шаг для самолетов, один гигантский шаг для автомобилей».

Полностью электрический автомобиль — тихоходное транспортное средство, которое может проехать до 200 миль (321 км) по дорогам общего пользования и помещается в обычный гараж. Авто также может вертикально подниматься в воздух с дальностью полета 110 миль (177 км).

Alef акцентирует внимание на способности электромобиля избегать пробок, лететь в любом направлении, обеспечивая при этом «кинематографический обзор на 180 с лишним градусов для безопасного и приятного полета». Желающим предлагается оформить предварительный заказ на автомобиль, который вмещает до двух человек, примерно за $300 тыс.

Компания Alef впервые представила автомобиль в октябре 2022 года и заявила, что на него уже поступило значительное количество предварительных заказов от людей и предприятий.

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В ноябре 2022 года российские разработчики беспилотного аэротакси Hover приступили к сертификации своей разработки как гражданского воздушного судна. Первые коммерческие полеты должны начаться в 2025 году, обещали они.

В январе 2022 года в Словакии летающий автомобиль AirCar получил сертификат летной годности. В Европе такой документ был выдан впервые. Во время испытаний авто совершило 200 взлетов и посадок, в общей сложности проведя в небе 70 часов.

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